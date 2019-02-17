شكرا لقرائتكم خبر عن على نفقة المملكة .. افتتاح الجامع الكبير في مروا بالكاميرون والان نبدء بالتفاصيل
وقد ألقى عضو مجلس علماء المسلمين بالكاميرون، الشيخ حياة حال دليل كلمة بهذه المناسبة رفع فيها باسمه ونيابة عن مسلمي الكاميرون الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - على جهودهما المباركة ومساعداتهما السخية في تمويل بناء جامع مروا الكبير ، مبرزا الفرحة الكبيرة لمسلمي الكاميرون بهذا الجامع .
ونوه باهتمام المملكة بشؤون المسلمين في العالم ، داعيًا الله -عز وجل- أن يحفظ المملكة ملكًا وحكومةً وشعبًا، من كل شر، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين، خير الجزاء.
حضر حفل الافتتاح وزير المالية الكاميروني يعقوب عبدالله، ورئيس لجنة الصداقة السعودية الكاميرونية، محمد أمين، إلى جانب عدد من مسؤولي الحكومة الكاميرونية، والدعاة الكاميرونيين .
يذكر أن الجامع الذي تبلغ مساحته 2700 متر مربع يتسع لخمسة ألاف مصل منها 400 لمصلى النساء .
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