السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي على نقطة ارتكاز أمنية في شمال سيناء



جدة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

أدانت منظمة التعاون الإسلامي, الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس، أحد الارتكازات الأمنية في شمال سيناء.

وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وللحكومة المصرية، مؤكداً تضامن منظمة التعاون الإسلامي ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ومساندتها لجميع ما تتخذه من إجراءات لمواجهة مخططات التنظيمات والجماعات الإرهابية حماية للأمن والاستقرار، وحفاظاً على سلامة مواطنيها.

وجدّد الدكتور العثيمين موقف منظمة التعاون الإسلامي الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.

// انتهى //

12:34ت م

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جدة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسأدانت منظمة التعاون الإسلامي, الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس، أحد الارتكازات الأمنية في شمال سيناء.وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وللحكومة المصرية، مؤكداً تضامن منظمة التعاون الإسلامي ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ومساندتها لجميع ما تتخذه من إجراءات لمواجهة مخططات التنظيمات والجماعات الإرهابية حماية للأمن والاستقرار، وحفاظاً على سلامة مواطنيها.وجدّد الدكتور العثيمين موقف منظمة التعاون الإسلامي الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.// انتهى //12:34ت م0067

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