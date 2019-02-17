السعودية اليوم / مدير مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي في ياوندي : التوسعة الجديدة للمركز سُتسهم في اعتناق المزيد من الكاميرونيين للدين الإسلامي



ياوندي 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

رفع مدير مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي في العاصمة الكاميرونية ياوندي ، فضيلة الشيخ عنتر بن محمد الحازمي، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير

وقال الشيخ الحازمي في تصريح لوكالة الأنباء

وأوضح أن أعمال التوسعة، اشتملت على عدد تسعة فصول دراسية، ومسرح احتفالات، ومصلى مخصص للنساء ، ومطبخ كبير لوجبات الإفطار في شهر رمضان، إلى جانب ترميم مسجد المركز"، مبينًا أن التوسعة المباركة، زادت أعداد المصلين أيام الجمع، إلى نحو 7 آلاف مصل.

وأضاف فضيلته "أن المركز يقع على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويضم مدرسة الحرمين الشريفين، الابتدائية والروضة، إضافة إلى معهد الإمام مالك، ومعهد عائشة النسوي، حيث يخدم المركز ثلاث دول، هي: الجابون، والكنغو، وإفريقيا الوسطى، إلى جانب الكاميرون".

وتابع "لدى المركز 22 داعية، موزعين على محافظات الكاميرون، وجميعهم درسوا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، على نفقة المملكة".

ولفت الانتباه إلى أن عدد منسوبي المركز، يقّدر بـ 52 موظفًا، من الجنسية الكاميرونية، من مدرسين، وحراس أمن، وعمال.

وذكر فضيلته "أن الهدف الرئيس لإنشاء مثل هذه المراكز، من قبل قيادتنا الرشيدة، كان لنشر العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة، لأن ديننا الصحيح هو دين وسطية واعتدال، لا إرهاب وتطرف، وهذا ما تحقق بالفعل ولله الحمد، من خلال الاهتمام بإنشاء العديد من المراكز الإسلامية سواءً في عموم الكاميرون، أو في أنحاء أخرى من العالم".

وفي ختام حديثه، سأل الله العلي القدير أن يحفظ قادتنا، ويجعل كل ما قدموه في ميزان أعمالهم.

// انتهى //

12:27ت م

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ياوندي 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسرفع مدير مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي في العاصمة الكاميرونية ياوندي ، فضيلة الشيخ عنتر بن محمد الحازمي، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على التوجيهات الكريمة، بتوسعة مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي، على نفقة المملكة، وذلك تحت رعاية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.وقال الشيخ الحازمي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "إن توسعة مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي في ياوندي التي افتتحها معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وفضيلة إمام المسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان ،سُتسهم باعتناق المزيد من أهل الكاميرون، الدين الإسلامي، نظرًا لما يجدونه من حفاوة وترحيب ومعاملة حسنة داخل المركز، خصوصًا في شهر رمضان المبارك، الذي يقدم فيه المركز وجبات إفطار الصائم للمسلمين وغير المسلمين من أهل الكاميرون".وأوضح أن أعمال التوسعة، اشتملت على عدد تسعة فصول دراسية، ومسرح احتفالات، ومصلى مخصص للنساء ، ومطبخ كبير لوجبات الإفطار في شهر رمضان، إلى جانب ترميم مسجد المركز"، مبينًا أن التوسعة المباركة، زادت أعداد المصلين أيام الجمع، إلى نحو 7 آلاف مصل.وأضاف فضيلته "أن المركز يقع على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويضم مدرسة الحرمين الشريفين، الابتدائية والروضة، إضافة إلى معهد الإمام مالك، ومعهد عائشة النسوي، حيث يخدم المركز ثلاث دول، هي: الجابون، والكنغو، وإفريقيا الوسطى، إلى جانب الكاميرون".وتابع "لدى المركز 22 داعية، موزعين على محافظات الكاميرون، وجميعهم درسوا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، على نفقة المملكة".ولفت الانتباه إلى أن عدد منسوبي المركز، يقّدر بـ 52 موظفًا، من الجنسية الكاميرونية، من مدرسين، وحراس أمن، وعمال.وذكر فضيلته "أن الهدف الرئيس لإنشاء مثل هذه المراكز، من قبل قيادتنا الرشيدة، كان لنشر العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة، لأن ديننا الصحيح هو دين وسطية واعتدال، لا إرهاب وتطرف، وهذا ما تحقق بالفعل ولله الحمد، من خلال الاهتمام بإنشاء العديد من المراكز الإسلامية سواءً في عموم الكاميرون، أو في أنحاء أخرى من العالم".وفي ختام حديثه، سأل الله العلي القدير أن يحفظ قادتنا، ويجعل كل ما قدموه في ميزان أعمالهم.// انتهى //12:27ت م0065

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