السعودية اليوم / "اصنعي وظيفتك" حملة بجامعة الملك سعود

الرياض 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسنفذ معهد ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب لشؤون الطالبات اليوم، حملة "اصنعي وظيفتك 6" في دورتها السادسة، بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى وعميدة أقسام العلوم الإنسانية الدكتورة غزيل بنت سعد العيسى، وذلك في بهو المدينة الجامعية للطالبات بالدرعية.وأوضحت مساعدة المشرف العام على معهد ريادة الأعمال الدكتورة بدور الريس أن رسالة معهد ريادة الأعمال تتبنى بناء وصقل أفكار الطالبات وتنمية قدراتهن نحو تأسيس المشروعات الريادية والابتكارية عن طريق حضور الدورات التدريبية الخاصة برياده الأعمال، إضافة لاحتضان مشروعات ابتكارية وريادية وتطوير الابتكارات، كذلك مساعدة المعهد لهن بتسجيل براءات الاختراع وعمل نموذج اولي لها.بدورها بينت وكيلة عماده شؤون الطلاب لشؤون الطالبات الدكتورة رؤى القفيدي أن وكالة عمادة شؤون الطلاب لشؤون الطالبات تهتم بضخّ الجهود الطلابية في الأنشطة المختلفة، تمهيدًا لتمكين الجهود المميزة من الطالبات إلى المجتمع؛ خدمةً للوطن وتحقيقًا لرؤيته الطموحة، ومن ذلك جاء تعاون وكالة عمادة شؤون الطلاب لشؤون الطالبات مع معهد ريادة الأعمال لدعم المشروعات الناشئة الخاصة بطالبات جامعة الملك سعود، وتجهيزهنّ لسوق العمل؛ ليصبحن رائدات متميزات في مجالهن: مجال إدارة المشاريع.يذكر أن عدداً من الأركان تتواجد في بهو المدينة الجامعية طيلة أيام هذا الأسبوع، تحت عنوان: "اصنعي وظيفتك 6 " من المعرض، لعرض مشروعات الطالبات المختلفة من عطور وأدوات مكتبية وتصاميم وحرف يدوية.وتقام الحملة بحلة جديدة، تتضمن معسكر تدريبي ريادي يساعد الطالبات على توليد أفكار مشروعات ريادية من خلال حضور ورش عمل ومجموعة من الجلسات القيمة مع نخبة من رائدات الأعمال ومن ثم عرض الأفكار لتقييمها من قبل لجنة التحكيم، واختيار أفضل ثلاثة أفكار إبداعية للفوز بجوائز المعسكر، إضافة إلى المعرض المصاحب الذي يضم العديد من المشروعات الصغيرة المميزة.// انتهى //12:20ت م0063