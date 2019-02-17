السعودية اليوم / محافظ جدة يتسلم تقرير جوازات المحافظة



جدة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمكتبه اليوم، التقرير السنوي لإنجازات جوازات محافظة جدة, الذي قدمه لسموه مدير جوازات منطقة مكة المكرمة العميد عابد الحارثي.

وقدم العميد الحارثي لسموه شرح موجز عن التقرير الذي تضمن إحصاءات عن العمليات المنجزة للمواطنين، والعمليات التي تمت للوافدين بجدة، وحركة المسافرين عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

ورفع مدير جوازات منطقة مكة المكرمة شكره وتقديره لسمو الأمير مشعل بن ماجد، على دعمه ومتابعته الدائمة لجوازات محافظة جدة.

// انتهى //

12:17ت م

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جدة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمكتبه اليوم، التقرير السنوي لإنجازات جوازات محافظة جدة, الذي قدمه لسموه مدير جوازات منطقة مكة المكرمة العميد عابد الحارثي.وقدم العميد الحارثي لسموه شرح موجز عن التقرير الذي تضمن إحصاءات عن العمليات المنجزة للمواطنين، والعمليات التي تمت للوافدين بجدة، وحركة المسافرين عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.ورفع مدير جوازات منطقة مكة المكرمة شكره وتقديره لسمو الأمير مشعل بن ماجد، على دعمه ومتابعته الدائمة لجوازات محافظة جدة.// انتهى //12:17ت م0062

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