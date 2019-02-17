السعودية اليوم / "الكتابة الإبداعية" دورة بجامعة نجران



نجران 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

تُقيم جامعة نجران، ممثلة في كلية العلوم والآداب شطر الطالبات بعد غدٍ، ورشة عمل بعنوان "الكتابة الإبداعية"، وذلك على مسرح الكلية.

وتهدف الورشة إلى تنمية القدرات الأدبية والإبداعية للطالبات إلى أقصى حد ممكن، و التمرين على كتابة نصوص سردية قصيرة باللغة العربيّة، إلى جانب إطلاق الطاقات الإبداعية عن طريق تحفيز المشاعر والأحاسيس الكامنة في اللاوعي، والتعريف بالمصادر التي يستلهم منها الكاتب المادة التي يُمكن أن تقوم عليها كتاباته الإبداعية.

// انتهى //

12:16ت م

0061



نجران 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واستُقيم جامعة نجران، ممثلة في كلية العلوم والآداب شطر الطالبات بعد غدٍ، ورشة عمل بعنوان "الكتابة الإبداعية"، وذلك على مسرح الكلية.وتهدف الورشة إلى تنمية القدرات الأدبية والإبداعية للطالبات إلى أقصى حد ممكن، و التمرين على كتابة نصوص سردية قصيرة باللغة العربيّة، إلى جانب إطلاق الطاقات الإبداعية عن طريق تحفيز المشاعر والأحاسيس الكامنة في اللاوعي، والتعريف بالمصادر التي يستلهم منها الكاتب المادة التي يُمكن أن تقوم عليها كتاباته الإبداعية.// انتهى //12:16ت م0061

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