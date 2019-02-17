السعودية اليوم / رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات ترحب بزيارة وفد مجلس الشورى



أبو ظبي 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

وصل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أمس، إلى أبو ظبي على رأس وفد من أعضاء المجلس في بداية زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تلبية لدعوة من معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، يلتقي خلالها بعدد من كبار المسؤولين في دولة الإمارات الشقيقة، كما يعقد جلسة مباحثات مشتركة مع رئيسة المجلس الوطني الاتحادي.

وأشارت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي - في تصريح صحفي - إلى أن الزيارة تأتي ترجمة حقيقية لما وصلت له علاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، التي تمر بأزهى مراحلها التاريخية، وتشهد ازدهارًا غير مسبوق بما يعكس رؤى قيادتي البلدين وتفاهمهما التام إزاء مختلف الموضوعات المطروحة خليجيًا وإقليميًا ودوليًا، وبما يجسد علاقات الأخوة التاريخية التي يحرص على تعزيزها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورأت أن هذه الزيارة تعد استمرارًا للحوار المتواصل والتنسيق والتشاور القائم بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى حيث يحرص المجلسان على مواكبة علاقات الأخوة والتضامن والتعاون الإستراتيجية المتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين من خلال عمل لجنة الأخوة البرلمانية بين المجلسين، وتسريع وتيرة الحوار والتشاور حول مجمل الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويصب في مصلحة التضامن والتعاون العربي والإسلامي.

وأعربت القبيسي عن ترحيبها بزيارة معالي رئيس مجلس الشورى السعودي، مشيرة إلى حرص معاليه على تقوية علاقات المملكة العربية

ونوهت أن العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى تتسم بالتميز والفاعلية، وتعكس علاقات الأخوة والتضامن المتميزة بين البلدين الشقيقين من خلال تنسيق المواقف والتشاور وتعزيز آليات الحوار بما يلبي طموحات البلدين والشعبين، ليكونا أنموذجًا للتعاون البرلماني على المستوى العربي.

وأشادت معاليها بعمق العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى، التي تتجسد من خلال تبادل الخبرات والمواقف الواحدة في المحافل البرلمانية الدولية، مشددة على الحرص على تطوير هذه العلاقات وتوحيد الجهود بما يعزز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

ويرافق معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في خلال الزيارة، وفد من أعضاء المجلس يضم الدكتور عبد الله العتيبي والدكتورة نورة المري وجمال الفاخري.

كما يرافق الوفد المتحدث الرسمي لمجلس الشورى الدكتور محمد المهنا، ومدير عام إدارة العلاقات العامة والمراسم عمرو الماضي، ومدير إدارة المراسم محمد البراهيم، وعدد من منسوبي المجلس.

// انتهى //

12:12ت م

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أبو ظبي 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسوصل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أمس، إلى أبو ظبي على رأس وفد من أعضاء المجلس في بداية زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تلبية لدعوة من معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، يلتقي خلالها بعدد من كبار المسؤولين في دولة الإمارات الشقيقة، كما يعقد جلسة مباحثات مشتركة مع رئيسة المجلس الوطني الاتحادي.وأشارت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي - في تصريح صحفي - إلى أن الزيارة تأتي ترجمة حقيقية لما وصلت له علاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، التي تمر بأزهى مراحلها التاريخية، وتشهد ازدهارًا غير مسبوق بما يعكس رؤى قيادتي البلدين وتفاهمهما التام إزاء مختلف الموضوعات المطروحة خليجيًا وإقليميًا ودوليًا، وبما يجسد علاقات الأخوة التاريخية التي يحرص على تعزيزها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.ورأت أن هذه الزيارة تعد استمرارًا للحوار المتواصل والتنسيق والتشاور القائم بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى حيث يحرص المجلسان على مواكبة علاقات الأخوة والتضامن والتعاون الإستراتيجية المتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين من خلال عمل لجنة الأخوة البرلمانية بين المجلسين، وتسريع وتيرة الحوار والتشاور حول مجمل الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويصب في مصلحة التضامن والتعاون العربي والإسلامي.وأعربت القبيسي عن ترحيبها بزيارة معالي رئيس مجلس الشورى السعودي، مشيرة إلى حرص معاليه على تقوية علاقات المملكة العربية السعودية مع دولة الإمارات، ويسعى دومًا إلى تقوية الروابط والعلاقات البرلمانية المشتركة وترسيخها.ونوهت أن العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى تتسم بالتميز والفاعلية، وتعكس علاقات الأخوة والتضامن المتميزة بين البلدين الشقيقين من خلال تنسيق المواقف والتشاور وتعزيز آليات الحوار بما يلبي طموحات البلدين والشعبين، ليكونا أنموذجًا للتعاون البرلماني على المستوى العربي.وأشادت معاليها بعمق العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى، التي تتجسد من خلال تبادل الخبرات والمواقف الواحدة في المحافل البرلمانية الدولية، مشددة على الحرص على تطوير هذه العلاقات وتوحيد الجهود بما يعزز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.ويرافق معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في خلال الزيارة، وفد من أعضاء المجلس يضم الدكتور عبد الله العتيبي والدكتورة نورة المري وجمال الفاخري.كما يرافق الوفد المتحدث الرسمي لمجلس الشورى الدكتور محمد المهنا، ومدير عام إدارة العلاقات العامة والمراسم عمرو الماضي، ومدير إدارة المراسم محمد البراهيم، وعدد من منسوبي المجلس.// انتهى //12:12ت م0060

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