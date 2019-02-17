السعودية اليوم / البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي بالعريش ويؤكد دعمه لمصر



القاهرة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية بمدينة العريش المصرية يوم أمس .

وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان له اليوم على دعم البرلمان ووقوفه مع مصر في حربها على الإرهاب ،مؤكداً ثقته أن الإرهاب لن ينال من أمن مصر واستقرارها، وثمن في الوقت ذاته جهود القوات المسلحة المصرية في التصدي لمخططات الإرهاب وإفشالها.

// انتهى //

11:40ت م

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القاهرة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسأدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية بمدينة العريش المصرية يوم أمس .وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان له اليوم على دعم البرلمان ووقوفه مع مصر في حربها على الإرهاب ،مؤكداً ثقته أن الإرهاب لن ينال من أمن مصر واستقرارها، وثمن في الوقت ذاته جهود القوات المسلحة المصرية في التصدي لمخططات الإرهاب وإفشالها.// انتهى //11:40ت م0052

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