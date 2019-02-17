السعودية اليوم / أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل الأمير عبدالعزيز بن سطام



جيزان 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة في مكتبه بالإمارة اليوم, صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أستاذ السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء.

ورحب سمو أمير منطقة جازان بالنيابة بسمو الأمير عبدالعزيز بن سطام خلال زيارته للمنطقة، منوهاً ما تحظى به المنطقة كغيرها من مناطق وطننا العزيز من دعم ورعاية من حكومتنا الرشيدة , مبرزاً سموه ما شهدته وتشهده المنطقة من تطور ونمو في شتي المجالات في هذه العهد الزاهر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنطقة في عدد من الشؤون المرتبطة بمحافظاتها ومراكزها.

من جهته قدم سمو الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان بالنيابة على حسن الاستقبال.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة جازان المكلف عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية المكلف رياض بن محمد الشيخ والوكيل المساعد للحقوق علي عقيل.

// انتهى //

11:36ت م

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جيزان 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة في مكتبه بالإمارة اليوم, صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أستاذ السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء.ورحب سمو أمير منطقة جازان بالنيابة بسمو الأمير عبدالعزيز بن سطام خلال زيارته للمنطقة، منوهاً ما تحظى به المنطقة كغيرها من مناطق وطننا العزيز من دعم ورعاية من حكومتنا الرشيدة , مبرزاً سموه ما شهدته وتشهده المنطقة من تطور ونمو في شتي المجالات في هذه العهد الزاهر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنطقة في عدد من الشؤون المرتبطة بمحافظاتها ومراكزها.من جهته قدم سمو الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان بالنيابة على حسن الاستقبال.حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة جازان المكلف عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية المكلف رياض بن محمد الشيخ والوكيل المساعد للحقوق علي عقيل.// انتهى //11:36ت م0050

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