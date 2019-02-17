السعودية اليوم / تدريب 803 أطباء في المراكز الصحية بمنطقة الرياض



الرياض 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

نفذت "صحة الرياض" المرحلة الأولى من البرنامج التنشيطي لأطباء الرعاية الصحية الأولية على مستوى مدينة الرياض ومحافظاتها، خلال الفترة من 1 / 10 / 2017م حتى 31 / 12 / 2018م، فيما تعتزم تنفيذ المرحلة الثانية خلال الأشهر القادمة حتى نهاية العام الميلادي الحالي 2019م.

وشهد البرنامج التنشيطي تدريب أكثر من 803 أطباء وطبيبات في مدينة الرياض ومحافظات المنطقة في المرحلة الأولى.

وأوضحت "صحة الرياض" أن الهدف من تنفيذ هذا البرنامج تطوير المهارات العلمية والعملية للأطباء العاملين في المراكز الصحية في مدينة الرياض ومحافظات المنطقة، وتدريب الأطباء العاملين في المراكز على أهم المواضيع الطبية التي يواجهها الطبيب في المركز الصحي، و‏رفع ثقة وكفاءة الأطباء للتعامل مع حالات طبية خاصة وفقاً لأحدث التوجهات والمعايير الطبية، إضافة إلى ‏الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمرضى في المجتمع.

// انتهى //

11:23ت م

0047



الرياض 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسنفذت "صحة الرياض" المرحلة الأولى من البرنامج التنشيطي لأطباء الرعاية الصحية الأولية على مستوى مدينة الرياض ومحافظاتها، خلال الفترة من 1 / 10 / 2017م حتى 31 / 12 / 2018م، فيما تعتزم تنفيذ المرحلة الثانية خلال الأشهر القادمة حتى نهاية العام الميلادي الحالي 2019م.وشهد البرنامج التنشيطي تدريب أكثر من 803 أطباء وطبيبات في مدينة الرياض ومحافظات المنطقة في المرحلة الأولى.وأوضحت "صحة الرياض" أن الهدف من تنفيذ هذا البرنامج تطوير المهارات العلمية والعملية للأطباء العاملين في المراكز الصحية في مدينة الرياض ومحافظات المنطقة، وتدريب الأطباء العاملين في المراكز على أهم المواضيع الطبية التي يواجهها الطبيب في المركز الصحي، و‏رفع ثقة وكفاءة الأطباء للتعامل مع حالات طبية خاصة وفقاً لأحدث التوجهات والمعايير الطبية، إضافة إلى ‏الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمرضى في المجتمع.// انتهى //11:23ت م0047

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