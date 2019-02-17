السعودية اليوم / أمانة جدة وأرامكو يناقشان حوكمة الأمن السيبراني في ورشة مشتركة



جدة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

شاركت أمانة جدة في ورشة عمل حوكمة الأمن السيبراني الأولى التي عقدتها أرامكو على مدى يومين بمقرها بجدة, لمناقشة عددٍ من الموضوعات ذات العلاقة بأمن المعلومات, وذلك في إطار تعاوني مشترك بين أمانة محافظة جدة وشركة أرامكو

وهدف اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة ورش عمل مشتركة ستنعقد خلال الفترة المقبلة, إلى مناقشة أبرز الأخطار والتهديدات في هذا المجال وكيفية إدارتها والتصدي لها عن طريق بناء برنامج أمن سيبراني فعّال للجهة.

ونوه ممثل أمانة جدة في ورشة العمل مدير أمن المعلومات المهندس سامي بن عبدالله الزهراني, بجهود وكفاءات فريق الأمن السيبراني في أرامكو، لافتًا النظر إلى أن ورشة العمل كانت ملهمة ومحفزة لوضع رؤية مستقبلية طموحة، متطلعًا لمزيد من التعاون المشترك والتبادل المعرفي.

وفي سياق متصل وبتوجيه من معالي أمين جدة الأستاذ صالح بن علي التركي, نفذت إدارة المراجعة الداخلية في الأمانة بالتنسيق مع إدارة أمن المعلومات برنامجا توعويا داخليا عن الأمن السيبراني استهدف 25 موظفا من منسوبي الأمانة، واستعرض البرنامج مفهوم الأمن السيبراني والأنظمة والقوانين المرتبطة به، إلى جانب تقديم النصائح والإرشادات في هذا المجال.

يأتي ذلك ضمن برامج التوعية وحماية النزاهة التي تنفذها الأمانة لنشر الوعي الداخلي بين منسوبيها عبر إقامة البرامج والورش والندوات, وبث الرسائل الإلكترونية التي تتناول الموضوعات ذات العلاقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد في بيئة العمل.

// انتهى //

11:22ت م

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جدة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسشاركت أمانة جدة في ورشة عمل حوكمة الأمن السيبراني الأولى التي عقدتها أرامكو على مدى يومين بمقرها بجدة, لمناقشة عددٍ من الموضوعات ذات العلاقة بأمن المعلومات, وذلك في إطار تعاوني مشترك بين أمانة محافظة جدة وشركة أرامكو السعودية لتعزيز قدرات الأمن السيبراني وللتبادل المعرفي بين الجهتين.وهدف اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة ورش عمل مشتركة ستنعقد خلال الفترة المقبلة, إلى مناقشة أبرز الأخطار والتهديدات في هذا المجال وكيفية إدارتها والتصدي لها عن طريق بناء برنامج أمن سيبراني فعّال للجهة.ونوه ممثل أمانة جدة في ورشة العمل مدير أمن المعلومات المهندس سامي بن عبدالله الزهراني, بجهود وكفاءات فريق الأمن السيبراني في أرامكو، لافتًا النظر إلى أن ورشة العمل كانت ملهمة ومحفزة لوضع رؤية مستقبلية طموحة، متطلعًا لمزيد من التعاون المشترك والتبادل المعرفي.وفي سياق متصل وبتوجيه من معالي أمين جدة الأستاذ صالح بن علي التركي, نفذت إدارة المراجعة الداخلية في الأمانة بالتنسيق مع إدارة أمن المعلومات برنامجا توعويا داخليا عن الأمن السيبراني استهدف 25 موظفا من منسوبي الأمانة، واستعرض البرنامج مفهوم الأمن السيبراني والأنظمة والقوانين المرتبطة به، إلى جانب تقديم النصائح والإرشادات في هذا المجال.يأتي ذلك ضمن برامج التوعية وحماية النزاهة التي تنفذها الأمانة لنشر الوعي الداخلي بين منسوبيها عبر إقامة البرامج والورش والندوات, وبث الرسائل الإلكترونية التي تتناول الموضوعات ذات العلاقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد في بيئة العمل.// انتهى //11:22ت م0046

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