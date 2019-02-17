شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يبدأ جولة آسيوية بزيارة باكستان والان مع التفاصيل

يبدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأحد، في باكستان جولة آسيوية تشمل 3 دول.

ويصل ولي العهد السعودي اليوم الأحد، إلى العاصمة الباكستانية.

وتأمل إسلام آباد التي أدى عجزها الخارجي إلى انكماش الاقتصاد، أن تقدم لها حليفتها منذ فترة طويلة مساعدة لإنقاذها، وربما يكون ذلك عبر استثمارات بمليارات الدولارات في مصفاة أو في مجمع نفطي في جنوب البلاد.

وسيتوجه ولي العهد السعودي بعد ذلك إلى الهند، أين يلتقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ويناقش مسألة النفط مع وزير البترول والغاز الطبيعي دارميندرا برادان. وسيزور الصين الخميس والجمعة.