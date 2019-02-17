شكرا لقرائتكم خبر عن بيان لـ"القنصلية العامة للمملكة في لوس أنجلوس" حول وفاة المبتعث بندر البارقي والان مع التفاصيل
وأوضحت القنصلية في بيان أصدرته يوم أمس أنها تقوم بمتابعة مستمرة لمجريات التحقيق في أسباب وفاة الطالب البارقي، مشيرةً إلى أنها قامت بتعيين محامي لمتابعة حيثيات القضية، وأن القضية لا تزال قيد التحقيق، ولم يصدر التقرير النهائي لسبب الوفاة حتى حينه من جهات التحقيق المحلية.
ولفتت القنصلية الانتباه إلى أنها لم تصدر أي تصريح يتعلّق بسبب وفاة الطالب كما تناقلت بعض الصحف في المملكة ذلك، مؤكدةً أنها ستقوم بإيضاح سبب الوفاة فور صدور التقرير النهائي، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذو يه الصبر والسلوان.
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