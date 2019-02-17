السعودية | العلي ينعي ابنة أخيهم في وفاتها بتبوك

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:30 صباحًا, 17 فبراير 2019 م المناطق - تبوك : ينعي الشيخ مدني محمد امين العلي احد اعيان منطقة تبوك واخوانه ابنة اخيهم عبدالعزيز محمد امين العلي ام ناصر الذي انتقلت الي جوار ربها يوم امس وسيصلي عليها اليوم الاحد صلاة الظهر في مسجد البازعي بتبوك ويكون العزاء للرجال في مزرعة الشيخ مدني العلي بطريق حالة عمار ويتقبل العزاء علي جوال رقم ٠٥٠٥٣٦٧٥٤٥ وجوال المنطقة يتقدم باالعزاء للشيخ مدني محمدامين العلي واسرة العلي وان لله وان اليه راجعون

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