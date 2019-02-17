شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» يعلن موعد انطلاق ملتقى لقاءات الرياض 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، انطلاق ملتقى لقاءات الرياض 2019 بالشراكة مع القطاع الخاص، خلال الفترة من 26 إلى 28 جمادى الآخرة الجاري، وذلك في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

ويأتي انعقاد الملتقى، للتعريف بخدمات الصندوق وبرامجه الموجهة للمستفيدين في سوق العمل، وتأهيل القوى العاملة الوطنية لضمان استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل من خلال تقديم خدمات دعم التدريب ودعم التوظيف ودعم ريادة الأعمال وخدمات الإرشاد المهني للطلاب والطالبات، إضافة إلى دعم أصحاب المنشآت لتحقيق التوطين والاستدامة.

ويمكن للمنشآت الراغبة بالمشاركة في الملتقى، طرح الفرص الوظيفية لديها من خلال زيارة الرابط: https://www.taqat.sa/web/employer/eliqaatmanagement.

ويستهدف الملتقى، الطلاب والطالبات "في المرحلة الثانوية وما فوقها"، والباحثين عن العمل، وموظفي القطاع الخاص، ورواد الأعمال، ومنشآت القطاع الخاص.

ويصاحب الملتقى معرض لتوظيف الباحثين عن عمل بالمنشآت المشاركة الراغبة بالتوظيف، وورش عمل توعوية للمشاركين ومحاضرات وندوات مختلفة.