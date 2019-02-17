شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» يعلن موعد انطلاق ملتقى لقاءات الرياض 2019 والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي انعقاد الملتقى، للتعريف بخدمات الصندوق وبرامجه الموجهة للمستفيدين في سوق العمل، وتأهيل القوى العاملة الوطنية لضمان استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل من خلال تقديم خدمات دعم التدريب ودعم التوظيف ودعم ريادة الأعمال وخدمات الإرشاد المهني للطلاب والطالبات، إضافة إلى دعم أصحاب المنشآت لتحقيق التوطين والاستدامة.
ويمكن للمنشآت الراغبة بالمشاركة في الملتقى، طرح الفرص الوظيفية لديها من خلال زيارة الرابط: https://www.taqat.sa/web/employer/eliqaatmanagement.
ويستهدف الملتقى، الطلاب والطالبات "في المرحلة الثانوية وما فوقها"، والباحثين عن العمل، وموظفي القطاع الخاص، ورواد الأعمال، ومنشآت القطاع الخاص.
ويصاحب الملتقى معرض لتوظيف الباحثين عن عمل بالمنشآت المشاركة الراغبة بالتوظيف، وورش عمل توعوية للمشاركين ومحاضرات وندوات مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر «هدف» يعلن موعد انطلاق ملتقى لقاءات الرياض 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.