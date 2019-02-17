شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة هيكلة إدارة نظام «معين الإلكتروني» والان نبدء بالتفاصيل
كما تضمن القرار، تسمية فريق عمل إشرافي متخصص يصبح هو المسؤول عن الجانب القانوني ورسم الإجراء القضائي وفق صحيح النظام وأيضًا اقتراح تطويره وقياس أدائه وتعديله ـ إذا ما اقتضى الأمر ذلك ـ إذ يضم فريق العمل الإشرافي أعضاء متخصصين ومؤهلين، بما يضمن مواكبة التقنية للاحتياج القضائي، وذلك في هندسة الإجراءات وعلاج الإشكالات، الأمر الذي يضمن موافقة الحلول التقنية والمبادرات للإجراءات النظامية المرسومة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، تحقيقًا للأهداف التي رسمها ديوان المظالم في خطته الاستراتيجية نحو تحسين إدارة الدعوى الإدارية من خلال تقليص أمد التقاضي وتسهيل آليات الترافع والتقاضي بشكل إلكتروني، في ظل إدارة تحقق الموازنة بين سلامة الإجراء قضائيًا وسلامة التنفيذ معلوماتيًا.
ويعنى القرار في تنظيمه للعمل بنظام "معين الإلكتروني" الأخذ بمبدأ التخصص في تطوير العمل القضائي تقنيًا، الأمر الذي يكفل ـ بإذن الله ـ سلامة الإجراء نظامًا وسلامة رسمه هندسيًا وتوافقه مع صحيح النظام، وأيضًا سلامته من حيث توفيره على البيئة الإلكترونية بما يجعل التعامل معه ميسرًا وآمنًا وقابلًا للتطوير.
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