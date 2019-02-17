شكرا لقرائتكم أمانة عسير تستعيد 753 ألف م2 من الأراضي الحكومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - سعيد ال هطلاء - عسير

استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها خلال الأسبوع الرابع عشر أكثر من 753 ألف م2، من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها في نحو 18 موقعاً بشكل غير نظامي وبمواقع مختلفة في نطاق أمانة عسير.

وأوضح أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي مؤكداً بأن تلك الأعمال جاءت تنفيذاً للإجراءات واللوائح النظامية من الوزارة.

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ونبه الحميدي إلى أن إحصائية أعمال إزالة التعديات في الأمانة وعدد من البلديات التابعة لها، قدرت بمساحة بلغت نحو 753.160الف م2، وكانت الإحداثات عبارة عن أحواش مبنية من البلوك، وكذلك غرفة عشوائية، وأسلاك شائكة وغيرها.

وأشار إلى أن أعمال الحملة ستشمل الرقابة على الأراضي لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، واستكمالاً لأعمال التي تمت فإنه سيتم الرفع المساحي للمواقع التي أزيلت التعديات منها، وذلك لضمان عدم تعرضها للتعديات مستقبلاً، والتي تأتي ضمن حملة إزالة التعديات من على الأراضي الحكومية، وأن الأمانة وبلدياتها ستواصل حملاتها الرقابية على كافة المواقع بمنطقة عسير وسيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين على الأراضي الحكومية.



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