جرافيك “المواطن”.. محمد بن سلمان يزور باكستان .. حقائق وأرقام

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
زيارة مرتقبة يقوم بها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى باكستان, والتي تستهدف تعزيز العلاقات في شتى المجالات.
ومن المقرر أن يتم منح ولي العهد بروتوكول VVIP عند دخول طائرته إلى المجال الجوي الباكستاني، كما أن ولي العهد أول ضيف دولة يقيم في المبنى الحكومي المخصص لرئيس وزراء باكستان.
وسيشارك ولي العهد في مؤتمر الاستثمار الدولي المقرر عقده في إسلام آباد قريباً، كما أنه من المتوقع أن يتم عقد صفقات واستثمارات بالتزامن مع الزيارة بقيمة 20 مليار دولار.
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