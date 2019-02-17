شكرا لقرائتكم جرافيك “المواطن”.. محمد بن سلمان يزور باكستان .. حقائق وأرقام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

زيارة مرتقبة يقوم بها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى باكستان, والتي تستهدف تعزيز العلاقات في شتى المجالات.

ومن المقرر أن يتم منح ولي العهد بروتوكول VVIP عند دخول طائرته إلى المجال الجوي الباكستاني، كما أن ولي العهد أول ضيف دولة يقيم في المبنى الحكومي المخصص لرئيس وزراء باكستان.

Advertisements

وسيشارك ولي العهد في مؤتمر الاستثمار الدولي المقرر عقده في إسلام آباد قريباً، كما أنه من المتوقع أن يتم عقد صفقات واستثمارات بالتزامن مع الزيارة بقيمة 20 مليار دولار.



مختارات تضارب الأنباء بشأن وفاة دانه العليان



احترس من شرب مياه الصنبور في هذه الدول مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.