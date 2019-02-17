شكرا لقرائتكم بيان عاجل من القنصلية في لوس أنجلوس حول وفاة المبتعث البارقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت القنصلية العامة للمملكة في لوس أنجلوس، أنه انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، فقد قامت القنصلية بمباشرة حالة وفاة الطالب بندر بن عامر بن علي البارقي – رحمه الله – في 25 جمادى الأولى 1440هـ، وذلك في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا.

وأوضحت القنصلية في بيان أصدرته يوم أمس أنها تقوم بمتابعة مستمرة لمجريات التحقيق في أسباب وفاة الطالب البارقي، مشيرةً إلى أنها قامت بتعيين محامي لمتابعة حيثيات القضية، وأن القضية لا تزال قيد التحقيق، ولم يصدر التقرير النهائي لسبب الوفاة حتى حينه من جهات التحقيق المحلية.

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ولفتت القنصلية الانتباه إلى أنها لم تصدر أي تصريح يتعلّق بسبب وفاة الطالب كما تناقلت بعض الصحف في المملكة ذلك، مؤكدةً أنها ستقوم بإيضاح سبب الوفاة فور صدور التقرير النهائي، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



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