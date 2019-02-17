شكرا لقرائتكم تعاون سعودي باكستاني لتأمين الزيارة التاريخية للأمير محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - محمود نبيل - القاهرة:

اكتست باكستان باللون الأخضر، استعدادًا لاستقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته التي تبدأ اليوم الأحد وتستمر حتى الغد.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية “AFP”، إلى أن باكستان وضعت “السجادة الحمراء” في استقبالها للأمير محمد بن سلمان، في عبارة تصف مدى حفاوة الاستقبال المنتظر لولي العهد خلال زيارته لإسلام آباد.

وأبرزت الوكالة الفرنسية، امتلاء شوارع العاصمة الباكستانية باللافتات المرحبة بالأمير محمد بن سلمان، بينما أفادت صحيفة محلية بأن السلطات كانت تحاول جمع عدد كبير من الحمام للحفل الترحيبي الذي تجهزه لولي العهد.

وقال مسؤول كبير في شرطة إسلام آباد لوكالة فرانس برس، إن عناصر وزارة الداخلية والقوات المسلحة، بالإضافة إلى الحرس الملكي السعودي، سيتعاونون لتوفير أعلى مستويات الأمن خلال زيارة ولي العهد المنتظرة.

وكان من المقرر إغلاق “المنطقة الحمراء” في العاصمة، والتي تضم مبنى البرلمان والرئاسة، في الوقت الذي أعادت وزارة الطيران المدني جدولة الرحلات الجوية أثناء وصول الأمير ومغادرته.



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