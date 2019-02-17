شكرا لقرائتكم جرافيك “المواطن”.. كيف تستقبل باكستان الأمير محمد بن سلمان؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

تأهبت باكستان منذ وقت مبكر لاستقبال ضيفها الكبير الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في أول زيارة له منذ توليه منصب ولي العهد، ورابع زيارة له لباكستان.

ومن المقرر أن ترافق طائرات مقاتلة من طراز JF-17 ولي العهد في الأجواء الباكستانية، كما سيتم إطلاق 3500 حمامة وبالونات من مختلف الألوان.

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كما سيتم إعادة برمجة الرحلات التي تتزامن مع وصول ولي العهد ومغادرته، وكذلك إغلاق المنطقة الحمراء حيث يقع مقرا مجلس النواب والرئاسة في إسلام آباد.



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