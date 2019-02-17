- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم جرافيك “المواطن”.. كيف تستقبل باكستان الأمير محمد بن سلمان؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
تأهبت باكستان منذ وقت مبكر لاستقبال ضيفها الكبير الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في أول زيارة له منذ توليه منصب ولي العهد، ورابع زيارة له لباكستان.
ومن المقرر أن ترافق طائرات مقاتلة من طراز JF-17 ولي العهد في الأجواء الباكستانية، كما سيتم إطلاق 3500 حمامة وبالونات من مختلف الألوان.
كما سيتم إعادة برمجة الرحلات التي تتزامن مع وصول ولي العهد ومغادرته، وكذلك إغلاق المنطقة الحمراء حيث يقع مقرا مجلس النواب والرئاسة في إسلام آباد.
مختارات
- تضارب الأنباء بشأن وفاة دانه العليان
-
- احترس من شرب مياه الصنبور في هذه الدول
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
كانت هذه تفاصيل خبر جرافيك “المواطن”.. كيف تستقبل باكستان الأمير محمد بن سلمان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.