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شكرا لقرائتكم الخدمة المدنية تكشف حقيقة إلغاء منصة جدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
نفت وزارة الخدمة لمدنية، اليوم الأحد، الأنباء المتداولة بشأن إلغاء منصة “جدارة”، موضحة أن العمل جارٍ على تطويرها.
وأوضح متحدث الخدمة المدنية سلطان الظاهر أنه: “لا صحة لما يتم تداوله بأن وزارة الخدمة المدنية ستُلغي منصة “جدارة”؛ بل تعمل الوزارة على تطويرها.
وأضاف ذلك يأتي لتمكين الجهات الحكومية من تنفيذ إجراءات التوظيف الخاصة بها من خلال المنصة وبشكل مباشر.
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