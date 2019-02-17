شكرا لقرائتكم الخدمة المدنية تكشف حقيقة إلغاء منصة جدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

نفت وزارة الخدمة لمدنية، اليوم الأحد، الأنباء المتداولة بشأن إلغاء منصة “جدارة”، موضحة أن العمل جارٍ على تطويرها.

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وأوضح متحدث الخدمة المدنية سلطان الظاهر أنه: “‏لا صحة لما يتم تداوله بأن وزارة ‫الخدمة المدنية ستُلغي منصة “جدارة”؛ بل تعمل الوزارة على تطويرها.

وأضاف ذلك يأتي لتمكين الجهات الحكومية من تنفيذ إجراءات التوظيف الخاصة بها من خلال المنصة وبشكل مباشر.



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