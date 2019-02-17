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الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الباحة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تكوّن سحب رعدية ممطرة، اليوم، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات المخواة، والعقيق، والمندق، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً.


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