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تنبيه من الأرصاد بهطول أمطار رعدية على نجران

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - نجران

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة نجران.

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تشمل الحالة الجوية تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة والأجزاء المجاورة، حيث تبدأ من الساعة الـ 10 صباحاً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.


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