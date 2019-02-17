شكرا لقرائتكم جرافيك “المواطن”.. قالوا عن زيارة محمد بن سلمان إلى باكستان: آفاق جديدة من العلاقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

تكتسب زيارة الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، إلى باكستان زخماً وأهمية كبيرة، على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية.

وأكد كبار رجال الدولة والمسؤولين في باكستان أن هذه الزيارة تأتي في مرحلة مهمة وتحديات خطيرة تمر بها المنطقة، وتستهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

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وأكد محمد صادق سنجراني، رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، أن هذه الزيارة ستحول العلاقات الثنائية بين البلدين إلى شراكة واسعة النطاق ومتعددة القطاعات.



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