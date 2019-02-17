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شكرا لقرائتكم بالأرقام.. تاريخ التعاون العسكري بين المملكة وباكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
يتصدر الحديث والمناقشات عن التعاون العسكري بين المملكة وباكستان، مباحثات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع رئيس وزراء باكستان، وذلك لتعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.
ومرت العلاقات والتعاون العسكري بين البلدين بالعديد من المحطات المهمة، ففي عام 1982 تم توقيع بروتوكول للتعاون العسكري، وفي عام 1991 تم توقيع اتفاقية دفاع مشترك.
وفي عام 2008 تم تنظيم مناورات بحرية ضخمة بين البلدين.
وفي عام 2010 شاركت القوات الجوية الباكستانية في مناورات الصقور، وفي عام 2014 تم توقيع شراكة سعودية باكستانية بشأن برنامج تصنيع المقاتلات.
وشهد عام 2017 تمرين عسكري مشترك في باكستان، وعام 2018 شهد مناورات عسكرية في إطار مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات.
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