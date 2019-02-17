شكرا لقرائتكم جرافيك “المواطن”.. ميناء جوادر حديث الصحافة العربية بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

تصدر ميناء جوادر، عناوين الصحف الباكستانية والعربية، والسعودية بصفة خاصة، بالتزامن مع الزيارة التاريخية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان.

ومن المقرر أن يشهد هذا الميناء استثمارات بالمليارات خلال هذه الزيارة المرتقبة لولي العهد، ومن ضمن هذه الاستثمارات المتوقعة الحديث عن مصفاة نفطية تبلغ تكلفتها 10 مليارات دولار في ميناء جوادر الاستراتيجي.

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ويقع الميناء على الوجهة النهائية للممر الصيني الباكستاني الاقتصادي الضخم الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات.



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