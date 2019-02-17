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شكرا لقرائتكم شاهد بالصور.. باكستان تتزين لاستقبال الضيف الكبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
تأهبت باكستان منذ وقت مبكر للزيارة التاريخية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتي تعد الزيارة الأولى منذ تعيينه ولياً للعهد، والزيارة الرابعة له لباكستان.
وتزينت الميادين والشوارع الحيوية في باكستان والعاصمة إسلام آباد، منذ وقت مبكر، بالأعلام وصور القيادة ترحيباً بهذه الزيارة التاريخية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وستساهم هذه الزيارة التاريخية لولي العهد في تعزيز العلاقات بين الرياض وإسلام آباد في شتى المجالات، وتأتي في وقت شديد الأهمية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.
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