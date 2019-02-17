الان تتابع الخدمة المدنية تكشف حقيقة إلغاء منصة «جدارة» والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: نفت وزارة الخدمة المدنية صحة ما يتم تداوله بأن الوزارة ستلغي منصة «جدارة». وقال مدير عام الاتصال المؤسَّسي والمتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية سلطان الظاهر، عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الأحد): «لا صحة لما يتم تداوله بأن وزارة الخدمة المدنية ستُلغي منصة «جدارة»؛ بل تعمل الوزارة على تطويرها لتمكين الجهات الحكومية من تنفيذ إجراءات التوظيف الخاصة بها من خلال المنصة وبشكل مباشر».

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