الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة نجران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجران- الخليج 365:

أعلنت جامعة نجران عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة على “وظيفة معيد”، وترغب في شغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علمياً وعملياً.

وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات على موقع الجامعة الإلكتروني https://academyjobs.nu.edu.sa، يبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء القادم ويستمر حتى 23 / 6 / 1440هـ.

وسيكون التعيين داخل كليات الجامعة والفروع التابعة لها، مؤكدة بأنه لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم.