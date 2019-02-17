دماغ المرأة يفوق بحيويته وشبابه دماغ الرجل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توصلت دراسة أجراها مجموعة من الباحثين وعلى رأسهم البروفيسور مانيو قويال من جامعة واشنطن إلى أن دماغ المرأة يبدو أصغر من 3 إلى 8 سنوات عن عمرها الحقيقي، فيما يكبر دماغ الرجل عمره الحقيقي بسنتين إلى أربعة سنوات، وذلك حسبما ذكره موقع NDTV.

واحتوت عينة الدراسة على 121 امرأة و84 رجلا أخضعوا إلى فحص شامل لأدمغتهم بواسطة التصوير المقطعي (PET)، وقاس الباحثون نسبة وصول الأوكسجين والجلوكوز إلى الدماغ، وكأي عضو في جسم الإنسان يتغذى الدماغ البشري على السكر الموجود في الدم، إذ تسهم عمليات إفراز الجلوكوز بشكل كبير على إبقاء الدماغ البشري حيويا لمدة أطول.

واشتملت الدراسة على أشخاص من مختلف الأعمار تتراوح بين 20 و80 عاما، إذ أكدت الدراسة فيما بعد أن نمو الإناث العقلي يمكنهن من أداء وظائف التفكير، وإجادة عمليات التذكر وامتلاك ميكانيكية أسرع لحل المعضلات بشكل يفوق الذكور في عمر متقدم.