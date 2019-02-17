حبوب منع الحمل تضعف إحساس النساء بمشاعر الآخرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أظهرت دراسة حديثة أن لحبوب منع الحمل تأثيرا سلبيا على النساء، وبحسب موقع Daijiworld فإن استخدام هذه الحبوب يضعف قدرة النساء على ملاحظة مشاعر الآخرين، مما يؤثر بشكل سلبي على العلاقات الشخصية للنساء والحفاظ عليها.

ويبلغ عدد النساء المستخدمات للحبوب حول العالم نحو 100 مليون امرأة، ولتأكيد ذلك أجريت الدراسة على مجموعتين من النساء، المجموعة الأولى تستخدم حبوب منع الحمل وفيها 43 امرأة، والمجموعة الثانية الممتنعة عن استخدام الحبوب 53 امرأة.

وأظهرت النتائج أن المجموعة الأولى كانت تواجه صعوبة في ملاحظة مشاعر الآخرين بنسبة 10 % من المجموعة الثانية، والسبب في ذلك أن موانع الحمل تعمل على التحكم في هرمونات الإستروجين والبروجيسترون التي تؤثر بشكل سلبي على الإدراك العاطفي لدى النساء.