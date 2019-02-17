اختبار إجراءات الاستجابة للحوادث السيبرانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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نظمت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تمرينا افتراضيا لإجراءات الاستجابة للحوادث السيبرانية الوطنية، بمشاركة عدد من الخبرات الدولية والجهات الحكومية والحيوية، وحضور عدد من المسؤولين والمختصين في مجال الأمن السيبراني.
وتضمن التمرين محاكاة لحوادث سيبرانية افتراضية، بحيث تطبق كل جهة الإجراءات المتبعة لديها في مثل هذه الحالات، وذلك لتبادل الخبرات وتحسين الإجراءات والمشاركة في إعداد الإطار الوطني للاستجابة للحوادث السيبرانية الذي تعمل عليه الهيئة مستفيدة من التجارب الدولية.
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