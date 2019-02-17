حماية الخفافيش من توربينات الرياح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بينجن

تتسبب توريبنات الهواء في قتل الخفافيش التي تتمتع بحماية القوانين في ألمانيا والاتحاد الأوروبي، حيث إنها تسدي خدمة جليلة للنظام البيئي عن طريق التغذي على كميات هائلة من الحشرات، ومن بينها أنواع ضارة بالمحاصيل الزراعية.

واستطاع الباحثان فرانك أدورف وكارستن براون تسجيل أصوات الخفافيش بواسطة ميكروفونات خاصة مثبتة أعلى توربينات الهواء، حيث تستخدم لعملية المراقبة الصوتية التي يقوم بها مكتب شؤون البيئة في مدينة بينجن الألمانية لتطوير معادلات خوارزمية صديقة للخفافيش للعمل على حمايتها.