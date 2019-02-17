10 أندية لربع نهائي كأس الصالات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تأهلت أندية العلمين، والقادسية، وصحاري، والجبلين، ووج، والشعيب، وجرش، والعرض، والاتفاق، وأحد رسميا إلى ربع نهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات في نسختها الأولى.

وفاز العلمين على العلا 16-2، فيما تغلب القادسية على الثقبة 7-2، وصحاري على عرعر 4-1، وتخطى الجبلين نظيره الريان بنتيجة 4-3، فيما تغلب وج على المجد 5-4، وفاز الشعيب على الأمجاد 5-1، وجرش على منيف 13-11.