10 أندية لربع نهائي كأس الصالات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تأهلت أندية العلمين، والقادسية، وصحاري، والجبلين، ووج، والشعيب، وجرش، والعرض، والاتفاق، وأحد رسميا إلى ربع نهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات في نسختها الأولى.
وفاز العلمين على العلا 16-2، فيما تغلب القادسية على الثقبة 7-2، وصحاري على عرعر 4-1، وتخطى الجبلين نظيره الريان بنتيجة 4-3، فيما تغلب وج على المجد 5-4، وفاز الشعيب على الأمجاد 5-1، وجرش على منيف 13-11.
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