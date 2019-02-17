الوطن والتعاون لممتاز الناشئين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة تأهل الوطن والتعاون إلى الدوري الممتاز للناشئين لكرة القدم قبل جولة من نهاية دوري الدرجة الأولى تحت 17 عاما، وذلك عقب فوز الوطن على الروضة 2-0 رافعا رصيده إلى 37 نقطة في المركز الأول، وفوز التعاون على الأنصار 4-0 في المركز الثاني برصيد 37 نقطة.



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