السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ القاهرة أحبطت قوات الجيش المصري هجوما مسلحا استهدف أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء. وأفاد المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي أمس بأن القوات تصدت للعناصر المسلحة، واشتبكت معها، وتمكنت من القضاء على 7 مسلحين، مشيرا إلى إصابة واستشهاد ضابط و14 آخرين من درجات أخرى.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش المصري يقضي على 7 إرهابيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.