استسلام فلول داعش شرق الفرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ دمشق
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بانتهاء وجود تنظيم داعش فوق أراضي شرق الفرات باستسلام الأخير في صفقة غير معلنة.
وقال المرصد في بيان أمس «إن قوات سوريا الديمقراطية قد تواصل عمليات التمشيط ضمن المزارع الواقعة على مقربة من الباغوز بالقطاع الشرقي من ريف دير الزور، بحثا عن متوارين من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية ضمن أنفاق عمد التنظيم إلى إنشائها إبان بسط نفوذه على المنطقة».
وبحسب المرصد، ينتهي التنظيم بذلك بشكل كامل فوق أراضي الضفة الشرقية لنهر الفرات، لافتا إلى أن انتهاء التنظيم يأتي بعد استسلام 200 من عناصره ضمن صفقة غير معلنة إلى الآن.
وأشار إلى أن الصفقة أفضت إلى استسلام نحو 440 من تنظيم داعش على دفعتين، الأولى 240 والثانية 200.
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