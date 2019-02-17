السعودية | السعودية.. "حقوق الإنسان" تدين استهداف "أبشر"

شكرا لقرائتكم السعودية.. "حقوق الإنسان" تدين استهداف "أبشر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استنكرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بشدة، الأحد، الحملة المغرضة المنظمة التي تدعمها بعض الجهات والأشخاص لغرض استهداف تطبيق البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية (أبشر)؛ التطبيق الخدمي الذي ساهم ويساهم بشكل فعّال في تقديم خدمات متعددة ومتنوعة ولكافة الشرائح من المواطنين والمقيمين في المملكة، والذي مكنهم من إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة، في أي وقت ومن أي مكان في العالم.

وأوضح رئيس الجمعية، مفلح ربيعان القحطاني في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن هذا التطبيق هو أداة خدمية وليس رقابية، وأن المستفيد منه بالأساس هو المواطن والمقيم، وأن الحملة المغرضة والمتسترة تحت حماية حقوق المرأة، هدفها إلحاق الضرر بالأسر السعودية والاعتداء على خصوصيتها والتدخل في شؤونها وإعاقة استفادتها من التسهيلات التي أتاحها التطبيق، والذي أسهم في القضاء على قوائم الانتظار للمواطنين والمقيمين أمام مقرات الأجهزة الحكومية المختلفة لإنجاز معاملاتهم.

وقال: إن الجمعية وبصفتها جهة حقوقية ذات ارتباط مباشر بالمجتمع تعي أهمية هذا التطبيق لأفراد المجتمع وبمختلف شرائحه، خاصة النساء وكبار السن والمعاقين، وأن اتخاذ مواقف بدوافع سياسية لتعطيل الاستفادة من الخدمات الإلكترونية أمر غير مقبول.