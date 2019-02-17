، "الخدمة المدنية" توضح حقيقة إلغاء منصة جدارة ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقب صدور اللائحة التنفيذية الجديدة للوزارة

نفت وزارة الخدمة المدنية ما يتم تداوله عن توجهها لإلغاء موقع جدارة؛ الخاص بالتوظيف، بعد صدور اللائحة الجديدة، مشيرة إلى أنها تعمل على تطويره.

وقال المتحدث الرسمي سلطان الظاهر:‏ لا صحة لما يتم تداوله بأن وزارة الخدمة المدنية ستُلغي منصة "جدارة"؛ بل تعمل الوزارة على تطويرها لتمكين الجهات الحكومية من تنفيذ إجراءات التوظيف الخاصة بها من خلال المنصة وبشكل مباشر.