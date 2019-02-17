محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، قراراً بترقية الزميل شقران بن سعد الرشيدي، إلى المرتبة الثالثة عشرة. أسرة "الخليج 365" تبارك للرشيدي الترقية؛ سائلين الله له التوفيق والسداد. "الرشيدي" إلى المرتبة الثالثة عشرة في معهد الإدارة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-17 أصدر مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، قراراً بترقية الزميل شقران بن سعد الرشيدي، إلى المرتبة الثالثة عشرة. أسرة "الخليج 365" تبارك للرشيدي الترقية؛ سائلين الله له التوفيق والسداد. Advertisements 17 فبراير 2019 - 12 جمادى الآخر 1440 11:17 AM أصدر مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، قراراً بترقية الزميل شقران بن سعد الرشيدي، إلى المرتبة الثالثة عشرة. أسرة "الخليج 365" تبارك للرشيدي الترقية؛ سائلين الله له التوفيق والسداد. ، "الرشيدي" إلى المرتبة الثالثة عشرة في معهد الإدارة ،

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