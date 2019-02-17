، بالفيديو.. لحظة انهيار مبنى جامعي في روسيا ،

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كشف شريط فيديو مروّع التُقط من الداخل، عن لحظة انهيار جزء من مبنى جامعة ITMO، بمدينة سان بطرسبورج في روسيا؛ حيث حوصر 21 شخصاً تحت الأنقاض.
ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن وسائل إعلام روسية، أن الحادثة وقعت في جامعة تكنولوجيا المعلومات والميكانيكا والبصريات، حين انهار حوالى 150 متراً مربعاً من مباني وأسقف الطابقين الخامس والسادس.
وأكدت التقارير أن 80 شخصاً على الأقل تم إجلاؤهم من المبنى، وأن 21 شخصاً قد يكونون محاصرين، بحسب مسؤول محلي.
وقال ألكسندر بيغلوف القائم بأعمال حاكم سان بطرسبورج: إنه تم إجلاء 81 شخصاً من المبنى؛ مضيفاً أنه لا توجد أي معلومات عن الإصابات حتى الآن.
وقال بيغلوف: إن 20 شخصاً من أولئك الذين تم إجلاؤهم كانوا من الطلاب الأجانب الذين يحضرون دروس عطلة نهاية الأسبوع.
وتم فتح تحقيق في الحادثة بشبهة انتهاك جنائي محتمل لسلامة البناء.
وتعرف الجامعة باسم، جامعة ITMO، وهي واحدة من الجامعات البحثية الوطنية في روسيا.
بالفيديو.. لحظة انهيار مبنى جامعي في روسياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-17
كشف شريط فيديو مروّع التُقط من الداخل، عن لحظة انهيار جزء من مبنى جامعة ITMO، بمدينة سان بطرسبورج في روسيا؛ حيث حوصر 21 شخصاً تحت الأنقاض.
ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن وسائل إعلام روسية، أن الحادثة وقعت في جامعة تكنولوجيا المعلومات والميكانيكا والبصريات، حين انهار حوالى 150 متراً مربعاً من مباني وأسقف الطابقين الخامس والسادس.
وأكدت التقارير أن 80 شخصاً على الأقل تم إجلاؤهم من المبنى، وأن 21 شخصاً قد يكونون محاصرين، بحسب مسؤول محلي.
وقال ألكسندر بيغلوف القائم بأعمال حاكم سان بطرسبورج: إنه تم إجلاء 81 شخصاً من المبنى؛ مضيفاً أنه لا توجد أي معلومات عن الإصابات حتى الآن.
وقال بيغلوف: إن 20 شخصاً من أولئك الذين تم إجلاؤهم كانوا من الطلاب الأجانب الذين يحضرون دروس عطلة نهاية الأسبوع.
وتم فتح تحقيق في الحادثة بشبهة انتهاك جنائي محتمل لسلامة البناء.
وتعرف الجامعة باسم، جامعة ITMO، وهي واحدة من الجامعات البحثية الوطنية في روسيا.
17 فبراير 2019 - 12 جمادى الآخر 1440
11:21 AM
وسط أنباء عن وجود العشرات تحت الأنقاض
كشف شريط فيديو مروّع التُقط من الداخل، عن لحظة انهيار جزء من مبنى جامعة ITMO، بمدينة سان بطرسبورج في روسيا؛ حيث حوصر 21 شخصاً تحت الأنقاض.
ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن وسائل إعلام روسية، أن الحادثة وقعت في جامعة تكنولوجيا المعلومات والميكانيكا والبصريات، حين انهار حوالى 150 متراً مربعاً من مباني وأسقف الطابقين الخامس والسادس.
وأكدت التقارير أن 80 شخصاً على الأقل تم إجلاؤهم من المبنى، وأن 21 شخصاً قد يكونون محاصرين، بحسب مسؤول محلي.
وقال ألكسندر بيغلوف القائم بأعمال حاكم سان بطرسبورج: إنه تم إجلاء 81 شخصاً من المبنى؛ مضيفاً أنه لا توجد أي معلومات عن الإصابات حتى الآن.
وقال بيغلوف: إن 20 شخصاً من أولئك الذين تم إجلاؤهم كانوا من الطلاب الأجانب الذين يحضرون دروس عطلة نهاية الأسبوع.
وتم فتح تحقيق في الحادثة بشبهة انتهاك جنائي محتمل لسلامة البناء.
وتعرف الجامعة باسم، جامعة ITMO، وهي واحدة من الجامعات البحثية الوطنية في روسيا.
، بالفيديو.. لحظة انهيار مبنى جامعي في روسيا ،
المصدر : الخليج 365
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