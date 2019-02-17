، لتبادل الخبرات.. أصحاب مزارع سعودية يزورون مزارع سياحية بالكويت ،

محمد بن مسعود - الدمام - قام عدد من أصحاب المزارع المستهدفة بالتأهيل للسياحة الزراعية من عدة مناطق ومدن بالمملكة، بزيارة مزارع سياحية بدولة الكويت؛ بهدف تبادل الخبرات والتجارب في مجال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.

وأوضح منسق الزيارة المختص بالسياحة الزراعية الريفية راضي الفريدي، أن هذه الزيارة تأتي ضمن توجه رؤية المملكة (2030) في برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للنهوض بالقطاع الزراعي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتحسين دخل صغار المزارعين، وتوفير فرص عمل جديدة وصولاً لتحقيق الأمن الغذائي.

ولفت الفريدي إلى مشاركة 11من أصحاب المزارع والمهتمين بالزراعة السياحية والحريصين على تحويل مزارعهم بعد تأهيلها لمزارع سياحية، وهم من مناطق جازان وعسير والباحة والرياض والقصيم والمدينة المنورة والطائف.