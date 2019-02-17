، تكريم جندي في أمن طرق الرياض بعد إصابته في مهمة أمنية ،

محمد بن مسعود - الدمام - انطلاقاً من حرص واهتمام مدير الأمن العام الفريق أول ركن/ خالد بن قرار الحربي بكل ما من شأنه دعم وتحفيز منسوبي أفرع الأمن العام، وبناءً على موافقته؛ فقد كرم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء/ فهد بن زيد المطيري، الجندي/ ساري سعود الثبيتي من منسوبي القوة الخاصة لأمن الطرق، والذي تعرّض للإصابة خلال أدائه مهامه الأمنية بإحدى نقاط الضبط الأمني؛ وذلك بحضور قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض العميد مظلي/ سعود بن عبدالرحمن العريفي، ونقل اللواء/ فهد المطيري له خلال ذلك تحيات مدير الأمن العام وشكره وتقديره متمنياً له الشفاء العاجل.

وأكد في الوقت ذاته أن ما يقدمه رجال الأمن من جهود، نابعٌ من استشعارهم بواجبهم الأمني تجاه هذا الوطن لضمان سلامة أمنه واستقراره.