، "العيسى": "العناية بمساجد الطرق" تحتاج للكوادر المؤهلة.. ولدينا متطوعون ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الصالح": غرامات وعقوبات على المحطات المتهاونة في نظافة المساجد

كشف رئيس المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق المهندس أحمد العيسى، عن أن المؤسسة في احتياج للكوادر الوطنية والفنية المؤهلة من أجل دعمها في تأهيل محطات الطرق؛ لافتاً إلى أن الاستعانة بالكوادر الوطنية موجودة منذ مدة، ومسجد الفردانية أشرَفَ عليه مهندس سعودي.

وأضاف العيسى: لدينا الكثير من المتطوعين لدعم المؤسسة، وهناك شراكات مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني وغيرها من المعاهد للاستفادة منهم، وأنهينا شراكة مع المعهد الصناعي لتطبيق برنامج صيانة 25 مسجداً بطرق الشرقية، وكُوّن لها فريق عمل من طلاب المعهد والمشرفين؛ حيث وفرت لهم المؤسسة جميع المواد.

وأشار العيسى خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي المصاحب لافتتاح أول جامع يُبنى بتبرعات رسائل "sms"، للمشتركين في قناة المؤسسة 5112، وهم ما يقارب 90 ألف مشترك، إلى أن المؤسسة بدأت في توسيع نطاق عملها ليشمل جميع مناطق المملكة، كما أنها وضعت لها ثلاثة مسارات لأعمال البناء والترميم والصيانة والتشغيل، وخلال خمس سنوات منذ تأسيسها قامت المؤسسة ببناء 7 مساجد تم افتتاحها، و7 مساجد تحت التنفيذ، وتقوم بتشغيل وصيانة 53 مسجداً؛ كاشفاً أن الرئيس الفخري للمؤسسة الأمير سلطان بن سلمان قد وجه بالبدء في مشروع بناء مسجد آخر من تبرعات المشتركين.

وقال مدير مكتب المنطقة الشرقية فهد القرني، أنه تم افتتاح جامع الفرداية الواقع على طريق الرياض الدمام، وبني على مساحة 1050 متراً مربعاً، ويسع 315 مصلياً ومصلية، ومواقف سيارات بطاقة استيعابية 50 سيارة و20 حافلة، والمتوقع أن يصل عدد المصلين في هذا الجامع إلى 2000 مصلٍّ يومياً، وكانت تكلفة الجامع 1800000 مليون وثمانمائة ألف ريال.

وقال عضو مجلس الإدارة المهندس عدنان المنصور: إن هناك شراكة جديدة مع شركة "رتيلكو"، وتمثل شركة أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية بعد الاجتماع والاتفاق لتبادل الخبرات في ما يخص مساجد الطرق واحتياجاتها؛ لافتاً إلى أن المؤسسة لديها نماذج تفيد المحطات الجديدة في البناء واستخدام المواد المستدامة واختيار أفضل موقع للمسجد في المحطة، وكل ذلك خبرات نقدّمها لشركائنا، واستحواذ أرامكو وتوتال سيكون على حوالى 300 محطة؛ 30 منها ستكون على الطرق السريعة وبالتدريج سيزداد العدد.

وأوضح نائب رئيس المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق فهد الصالح، أن عدد مساجد الطرق 4500 مسجد على مستوى المملكة، وكانت هناك 6 شركات مؤهلة وتتطلع للاستحواذ على ما يقارب 180 محطة طرق، واليوم عدد الشركات المؤهلة لصيانة وتشغيل المحطات وملحقاتها تجاوزت 20 شركة؛ بمعنى أن هدف الاستحواذ سيتضاعف؛ مؤكداً أن تلك الشركات المؤهلة شركاء تميز للمؤسسة؛ مما سيعكس على التنافس في مستوى الخدمة داخل المحطات ومرفقاتها.

وأوضح أن وزارة الشؤون البلدية والقروية بصدد الالتزام بتطبيق أوليّ للغرامات على محطات الوقود، لعدم الاهتمام بالمسجد ومرفقاته، وستكون هذه أول أسباب الإغلاق لحين اكتمال تشغيل المحطة.