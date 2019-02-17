لائحة الموارد البشرية تُحدِّد 4 شروط للوزراء لترقية الموظف إلى مرتبتين

حدَّدت لائحة الموارد البشرية الجديدة التي أصدرتها، وزارة الخدمة المدنية، مساء الخميس، أربعة شروط للوزراء لترقية الموظف إلى مرتبتين.

ونصَّت الشروط على أن “يتوفر لدى الموظف الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة التي يراد أن يرقَّى إليها وفقًا لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية”.

وتضمن الشروط ضرورة أن يكون الموظف قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة لا يقل عن ممتاز أو ما يعادله.

كما شملت الشروط أن لا يتجاوز عمر المرشح ٥٥ عامًا، وأن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة.

يشار إلى أن اللائحة التي أعلنت عنها الخدمة المدنية والتي صدرت، بعد اعتمادها من اللجنة المُشكَّلةِ بقرار مجلس الوزراء منحت الوزراء صلاحية ترقية الموظف استثناء على وظيفة شاغرة لمرتبتين أعلى من المرتبة المثبت عليها.