كشف الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، زياد الجهني، عن الحالة الجوية، خلال الأيام القادمة.
وأكد أنه بالنظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية، والتي تركّز على السعودية من المتوقع اشتداد الموجة الباردة على المنطقة الشمالية والوسطى والجنوبية ثم الشرقية والغربية وذروتها من فجر الْيَوْمَ، وتستمر ليومين.
وأشار إلى أن مجمل الموجة الباردة تستمر حتى الأربعاء القادم بدرجات صفرية على شمال المملكة، و10-15 درجة على الغربية، بينما الوسطى حول 6 درجات وأما الشرقية 9 درجات.
كانت هذه تفاصيل خبر الجهني يكشف عن موجة باردة تضرب عدة مناطق بـ المملكة.. ويعلن بدايتها ونهايتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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