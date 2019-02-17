خلال زيارة ولي العهد.. 9 اتفاقات جديدة بين المملكة وباكستان بقيمة 32 مليار دولار

أكد سفير المملكة لدى باكستان نواف المالكي أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى إسلام آباد، ستشهد توقيع 9 اتفاقات جديدة بين البلدين بقيمة 32 مليار دولار.

وقال المالكي، وفقاً لما أوردت “الحياة”، إن الزيارة ستشهد أيضاً إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين برئاسة الأمير محمد بن سلمان عن الجانب السعودي، ورئيس مجلس الوزراء عمران خان عن الجانب الباكستاني، على أن يعقد المجلس اجتماعات سنوية على مستوى القادة.

وأضاف أن الاتفاقات الجديدة ستكون بعدة مجالات وأبرزها إنشاء مصفاة لتكرار النفط في ميناء قوادر الباكستاني بقيمة 15 ملياراً، إضافة إلى استثمار شركة معادن السعودية في باكستان بحجم استثمارات تصل إلى 6 مليارات.

ولفت إلى أن الاتفاقات تشمل أيضاً ضخ استثمارات سعودية في مجال الطاقة المتجددة تقدر بـ 4 مليارات دولار، ومنح باكستان أسعاراً تفضيلية للنفط ب ـ9 مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات بواقع 3 مليارات سنوياً، إلى جانب وديعة ب ـ3 مليارات في البنك المركزي الباكستاني.