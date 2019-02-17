بشرى سارة في لائحة الموارد البشرية الجديدة للعاطلين.. وظائف حكومية لكن بنظام مختلف

حملت لائحة الموارد البشرية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الخدمة المدنية، السبت، بشري سارة للعاطلين عن العمل بشأن الوظائف الحكومية. ومنحت اللائحة الجهات الحكومية صلاحية التعاقد مع موظفين لأداء مهمات وظائفها، سواء بالتعاقد بدوام كامل، أو بالتعاقد لبعض الوقت “الدوام الجزئي”.

وتتضمن الصلاحيات التعاقد لأداء مهمات وظيفية لمدة محددة “التعاقد المؤقت”، أو التعاقد لممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، أو التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة.

ويعرف التعاقد لبعض الوقت “الدوام الجزئي” بأنه العقد الذي يعمل بموجبه المتعاقد بشكل جزئي غير متفرغ، ولساعات عمل محددة خلال ساعات العمل الرسمية المقررة في الجهة الحكومية.

والمتعاقد يؤدي ساعات عمل يوميًّا أو بعض أيام الأسبوع، ويتقاضى أجرًا إجماليًّا يحتسب نسبة وتناسبًا وفق ساعات أو أيام العمل والراتب والمزايا المقررة للوظيفة التي يؤدي مهماتها.

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