اللائحة الجديدة للخدمة المدنية تُقرّ زيادة إجازات موظفي الحكومة.. في 3 حالات

أقرَّت اللائحة التنفيذية الجديدة للموارد البشرية التي أعلنت عنها وزارة الخدمة المدنية، السبت، في المواد 150، 151، 153، زيادة إجازات موظفي وموظفات الحكومة في ثلاثة حالات.

الحالة الأولى

يستحق الموظف إجازة 5 أيام براتب كامل في حال وفاة زوجه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثالثة، بعد أن كانت 3 أيام لأقارب الدرجة الأولى ويومًا للإخوة والأخوات.

وذكرت اللائحة الجديدة -بحسب المادة 150- أن الإجازة تبدأ اعتبارًا من يوم الوفاة وتحتسب العطل الرسمية أو عطلة نهاية الأسبوع من ضمنها ولا يعوض عنها الموظف.

الحالة الثانية

تحصل الموظفة على إجازة وضع 70 يومًا -بحسب المادة 151- توزعها كيف تشاء، بعد أن كانت 60 يومًا ضمن اللائحة السابقة.

وأوضحت اللائحة الجديدة أن الإجازة المستحقة تبدأ بـ28 يومًا قبل التاريخ المرجح للوضع الذي يحدد بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.

الحالة الثالثة

نصت المادة 153 على زيادة إجازة الموظف إلى 3 أيام براتب كامل في حال ولادة مولود له خلال أسبوع من تاريخ الولادة، بعد أن كانت يومًا واحدًا في اللائحة السابقة.